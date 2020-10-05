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الأهلي يرفض رحيل السومة ويستعد لغربلة الفريق

Time منذ ساعة
Views 1867
الأهلي يرفض رحيل السومة ويستعد لغربلة الفريق

نواف السالم (صدى):
تستعد إدارة النادي الأهلي لغربلة الفريق الاول لكرة القدم، كما أنها في طريقها لإجراء تعديلات على الجهاز الإداري، وحسم عدد من التعاقدات الاجنبية، بهدف تدعيم الفريق.

وأكدت إدارة النادي على بقاء السوري عمر السومة ضمن صفوف الفريق واحتواء رغبة اللاعب بالرحيل خلال الانتقالات المقبلة وترك حرية مناقشة أمر رحيله حتى نهاية الموسم الرياضي الجديد بحسب الإقتصادية.

ومن جهة أخرى من المنتظر أن يعكف الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال مشاركتهم في مباريات دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية من المسابقة القارية قبل خروجهم من أمام نظيرهم النصر في دور ربع النهائي القاري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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