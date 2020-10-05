الأهلي يرفض رحيل السومة ويستعد لغربلة الفريق

نواف السالم (صدى):
تستعد إدارة النادي الأهلي لغربلة الفريق الاول لكرة القدم، كما أنها في طريقها لإجراء تعديلات على الجهاز الإداري، وحسم عدد من التعاقدات الاجنبية، بهدف تدعيم الفريق.
وأكدت إدارة النادي على بقاء السوري عمر السومة ضمن صفوف الفريق واحتواء رغبة اللاعب بالرحيل خلال الانتقالات المقبلة وترك حرية مناقشة أمر رحيله حتى نهاية الموسم الرياضي الجديد بحسب الإقتصادية.
ومن جهة أخرى من المنتظر أن يعكف الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال مشاركتهم في مباريات دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية من المسابقة القارية قبل خروجهم من أمام نظيرهم النصر في دور ربع النهائي القاري.