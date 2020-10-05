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إيقاف دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

Time منذ ساعة
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إيقاف دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيقاف دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا للمنشآت التي لم يشملها، التمديد، داعية إلى إعادة تفعيل اشتراكاتهم.

وحثت المؤسسة المنشآت التي لا زالت متضررة من تداعيات كورونا المستحقة لدعم ساند خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % قبل حلول 15 أكتوبر الجاري وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، مضيفة أنه في حال عدم التزام المنشأة بذلك فسيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن العامين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم، سيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر، على أن يكون تسجيلهم بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أكتوبر، ويلزم على صاحب العمل دفع الأجور واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل.

ونوهت المؤسسة بأن المنشآت المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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