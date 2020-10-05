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إطلاق خدمة "إضافة ممثل نظامي" لتسهيل إجراءات الترافع

Time منذ 50 دقيقة
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إطلاق خدمة "إضافة ممثل نظامي" لتسهيل إجراءات الترافع

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة العدل خدمة "إضافة ممثل نظامي" لتسهيل إجراءات الترافع على المستفيدين ولضبط مسار التمثيل النظامي أمام القضاء، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

وتُمكِّن الخدمة الممثل النظامي من إضافة نفسه كممثل، وتقدم ربطًا لجميع الإجراءات القضائية للدعاوى المرتبطة بالممثل النظامي، مثل التبليغ بمواعيد الجلسات وطلبات الدائرة القضائية.

كما تقدم الخدمة أتمتة لعملية التحقق الإلكتروني من بيانات الوكالات الصادرة من داخل المملكة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ممثل إذا كانت الوكالة صادرة خارج المملكة من خلال إرسال الطلب إلى الدائرة القضائية للتحقق من بيانات الوكالة واعتماد الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

يذكر أن إجراءات إضافة ممثل نظامي كانت سابقاً تتم من خلال مخاطبة الدائرة القضائية بطلب إضافة الممثل أو من خلال الطلبات المفتوحة عبر بوابة ناجز، قبل أن تتم رقمنة هذا الإجراء بطريقة تسهل على الممثلين النظاميين التعامل المباشر مع الدعاوى المرتبطة بهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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