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إصابة 5 أشخاص إثر حادث مروري بالدائري الرابع في مكة

Time منذ 27 دقيقة
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث مروري بالدائري الرابع في مكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، اليوم الاثنين، حادث مروري أدى إلى إصابة 5 أشخاص وُصفت 3 منها بالخطرة.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، فجر اليوم، قد تلقت بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الدائري الرابع بالتحديد بعد جسر العكيشية في اتجاه العوالي بمكة المكرّمة، وبه عدد من المصابين؛ وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ أنه عند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 5 إصابات؛ 3 منها خطرة وإصابة متوسطة، وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

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أحدث التعليقات

يرحل بايع الوهم اللي احرق قلوب الجماهير حرق ثم ترحل الاداره المفلسه
ابو محمد 😎 ✍️
اذا خرجت المرأه للشارع بدون محرم ، هذا اقل مايجيهاا ..
ع. س. ع
فهد قسم بالله انك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻🤍💙 ونكرر ونقول لهم الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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