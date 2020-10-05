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مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات لمن يمارس رصد الطقس بلا تصريح

Time منذ 16 دقيقة
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مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات لمن يمارس رصد الطقس بلا تصريح

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام الأرصاد، والذي تضمن توقيع غرامة تقدر بمليون ريال، والسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات لمن يمارس رصد أعمال الطقس الوطنية بدون ترخيص.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، حيث طرحت وزارة المياه والزراعة ، بطرح مشروع نظام الأرصاد في عام 2019م، والذي تضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص؛ حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال بحسب صحيفة الوئام.

وحصل مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبين وزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية على موافقة المجلس أيضا .

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أحدث التعليقات

يرحل بايع الوهم اللي احرق قلوب الجماهير حرق ثم ترحل الاداره المفلسه
ابو محمد 😎 ✍️
اذا خرجت المرأه للشارع بدون محرم ، هذا اقل مايجيهاا ..
ع. س. ع
فهد قسم بالله انك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻🤍💙 ونكرر ونقول لهم الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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