هاشتاج إقفال قناة الجزيرة يتصدر التريند

ماجد القزيز (صدى):
تصدر هاشتاج إقفال قناة الجزيرة التريند في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان ذلك بعدما طالب نشطاء بإغلاق القناة .
وكانت مطالب النشطاء بضرورة إغلاق القناة القطرية بسبب تعمدها نشر الفتن وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة وإثارة القضايا في الوطن العربي.
وكان من بين المتفاعلين عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، حيث نشر تعليقا قال فيه: “#إقفالقناهالجزيره”، كما نشر بعض النشطاء عدة كاريكاتيرات للمطالبة بغلق القناة لتحريضها على العنف والإرهابن فيما علق أحد النشطاء مرفقا كاريكاتيرات ساخرة: “قريبا جمال رايان.. ليش يا قطر.. ليش ياتركيا”، فيما قال تركي العجمي قريبا سوف يتم اقفال قناة الكذب والإشاعات وتزييف الحقائق ومنبر لكل عميل ومرتزق وإرهابي .