إعادة تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع طريق «أبها - خميس مشيط»

أبها (صدى):
قررت اللجنة المركزية المشكلة من الجهات العليا، اليوم الاثنين، إعادة تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/ خميس مشيط "طريق بني مالك" المرحلة الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة أقرت سعر المتر المربع الواحد للعقارات المنزوعة بمبلغ 350 ريالا، فيما جاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد.
وأوضح أنها تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع إذ قُدر سعر المتر بـ1700 ريال بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا.