«مجلس الشورى» يوافق على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة.
أكد المجلس، أنه للمخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها.
وأوضح أنه تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة ( أو أكثر ) من ثلاثة أعضاء - على الأقل - يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة ( 2) أعلاه ، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وأشار إلى أنه على اللجنة أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها مشيرة إلى أنه إن مضت المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.