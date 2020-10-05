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بالصور.. ترامب يتعرض للسخرية بعد ظهوره وهو يمارس عمله في المستشفى

Time منذ ساعة
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بالصور.. ترامب يتعرض للسخرية بعد ظهوره وهو يمارس عمله في المستشفى

واشنطن (صدى):
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسخرية بعد ظهوره داخل مركز والتر ريد بولاية ماريلاند، وهو يوقع على ورقة بيضاء فارغة، في محاولة لإظهار أنه لا يزال يؤدي مهامه خلال تلقيه علاج فيروس كورونا المستجد.

ونشر البيت الأبيض، صورًا لترامب وهو يعمل بجد أثناء تلقي العلاج داخل المستشفى يوم السبت، بعد أن ثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا، والتي أثارت سخرية عدد كبير من المتابعين بعد أن ظهر فيها وهو يوقع على ورقة بيضاء.

ومن الجدير بالذكر، أن "كونلي" طبيب الرئيس الأمريكي ترامب، أكد أنه في حالة جيدة، وأنه متفائل بحذر بشأن حالته، لكنه لا يستطيع إعطاء جدول زمني لخروجه من المستشفى.

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أحدث التعليقات

يرحل بايع الوهم اللي احرق قلوب الجماهير حرق ثم ترحل الاداره المفلسه
ابو محمد 😎 ✍️
اذا خرجت المرأه للشارع بدون محرم ، هذا اقل مايجيهاا ..
ع. س. ع
فهد قسم بالله انك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻🤍💙 ونكرر ونقول لهم الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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