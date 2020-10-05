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شاهد.. قصة أول أمين لمدينة الرياض الذي حقق نهوض عمراني ونقلة نوعية بالمدينة

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شاهد.. قصة أول أمين لمدينة الرياض الذي حقق نهوض عمراني ونقلة نوعية بالمدينة

الرياض (صدى):
شهدت العاصمة في عهده نقلة نوعية في التطور والنهوض العمراني، وهو الأمير فهد بين فيصل بن فرحان آل سعود، الذي كان أول من تولى منصب أمين مدينة الرياض.

وقال الباحث محمد الحوطي، بأن الأمير فهد المولود عام 1330 هـ، عين أميراً لمنطقة القصيم عام 1354 هـ، ثم أميراً لمنطقة الباحة عام 1356 هـ، وصدر أمر بتعيينه رئيساً لبلدية الرياض عام 1375 هـ، والتي تغير مسماها فيما بعد لأمانة مدينة الرياض.

وتابع الحوطي بأن الأمير فهد إبان توليه أمانة المدينة كان الملك سلمان وقتها أميراً لمنطقة الرياض، حيث شهدت العاصمة نهوضاً عمرانياً وتحول العمران فيها من البناء الطيني إلى البناء المسلح، مشيرا إلى أن الأمير سكن في قصر، يقع في شارع العطايف حينما عين أميناً للعاصمة، لكنه انتقل منه بعد ذلك واستخدم القصر لفترة من الزمن كمدرسة للبنات.

 

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أحدث التعليقات

يرحل بايع الوهم اللي احرق قلوب الجماهير حرق ثم ترحل الاداره المفلسه
ابو محمد 😎 ✍️
اذا خرجت المرأه للشارع بدون محرم ، هذا اقل مايجيهاا ..
ع. س. ع
فهد قسم بالله انك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻🤍💙 ونكرر ونقول لهم الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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