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وفاة شخص بعد انقلاب معدة ثقيلة بوادي هوران في المخواة

Time منذ 6 دقائق
Views 1047
وفاة شخص بعد انقلاب معدة ثقيلة بوادي هوران في المخواة

الباحة (صدى):
باشر فرع الدفاع ال‏مدني بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، صباح اليوم الاثنين، حادثة انقلاب معدة ثقيلة ( بوكلين ) بوادي هوران.

وفي السياق نفسه، نتج عن الحادث الأليم وفاة أحد الأشخاص بعد انقلاب المعدة الثقيلة.

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
مافي تاجر يعلم في أرباحه وصلت
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه

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