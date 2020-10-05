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وفاة شخص بعد انقلاب معدة ثقيلة بوادي هوران في المخواة
منذ 6 دقائق
1047
الباحة (صدى):
باشر فرع الدفاع المدني بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، صباح اليوم الاثنين، حادثة انقلاب معدة ثقيلة ( بوكلين ) بوادي هوران.
وفي السياق نفسه، نتج عن الحادث الأليم وفاة أحد الأشخاص بعد انقلاب المعدة الثقيلة.
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أحدث التعليقات
حاكم زمانه
مافي تاجر يعلم في أرباحه وصلت
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
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