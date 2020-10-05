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"جبل شَمَنْصِير" .. أبرز المعالم التاريخية والسياحية بمحافظة الكامل
منذ ساعة
776
3
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أحدث التعليقات
يرحل بايع الوهم اللي احرق قلوب الجماهير حرق ثم ترحل الاداره المفلسه
ابو محمد 😎 ✍️
اذا خرجت المرأه للشارع بدون محرم ، هذا اقل مايجيهاا ..
ع. س. ع
فهد قسم بالله انك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻🤍💙 ونكرر ونقول لهم الآسيوية صعبة قوية والعالمية أصعب وأقوى وسمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه وشخبار الضغط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔
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