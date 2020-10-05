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وظيفة قانونية شاغرة في شركة مكيون مطورون عمرانيون

Time منذ ساعة
Views 1341
وظيفة قانونية شاغرة في شركة مكيون مطورون عمرانيون

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مكيون مطورون عمرانيون عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة، للعمل بالشركة بمكة المكرمة، بمسمى (محامي).

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في كل من القطاعين العام والخاص، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضحت أن الراتب من (8,000 ريال إلى 10,000 ريال)، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/02/18هـ الموافق 2020/10/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
مافي تاجر يعلم في أرباحه وصلت
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه

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