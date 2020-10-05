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هبوط أسعار الذهب بنحو 0.6%

Time منذ 3 ساعات
Views 1384
هبوط أسعار الذهب بنحو 0.6%

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع توجه الأنظار نحو مستجدات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد إصابته بفيروس “كورونا”، مما تسبب في زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين بشكل خاص مع اقتراب انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6% إلى 1897.20 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.3% مسجلاً 1893.37 للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.4% عند 878.17 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.4% إلى 2316.60 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 23.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.784 نقطة.

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
مافي تاجر يعلم في أرباحه وصلت
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه

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