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«النقل» تتجه لوضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه

Time منذ ساعتين
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«النقل» تتجه لوضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه

الرياض (صدى):
تستعد هيئة النقل لوضع ضوابط ومعايير جديدة للتيقن من الكفاءة المهنية للسائق، قبل استقدامه من قبل الشركات العاملة في قطاع النقل، وسيكون ذلك بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ويأتي ذلك تجاوباً مع وعد هيئة النقل العام مع إحدى الملاحظات التي تلقتها بخصوص ما ورد في الفقرة (14) من المادة الرابعة لمسودة نظام النقل البري على الطرق، حيث لفتت الملاحظة إلى أن الفقرة خلت من وجود آليات تمكن القطاع الخاص للتيقن من كفاءة السائق قبل استقدامه وحماية أصحاب العمل من التعرض للغش بحسب الوطن.

وأكدت الهيئة بأنها ستتولى وضع الشروط والمعايير المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية التي يجب على السائق الحصول عليها قبل قيادة أي وسيلة نقل على الطرق، ومنها بدء العمل بمتطلب شهادة الكفاءة المهنية للسائقين والجدراة المهنية لمديري التشغيل والذي سيدخل حيز النفاذ بعد اعتماد مراكز التدريب والاختبار من ‫هيئة النقل‬ والجهات ذات العلاقة.

وتَضَمّنت الاشتراطات، إجراء اختبار للسائق يسمى «اختبار الكفاءة المهنية» للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في جميع الظروف، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة لنوع المركبة، وخاليا من السوابق، ولديه دورة إسعافات أولية معتمدة، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.

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أحدث التعليقات

حاكم زمانه
مافي تاجر يعلم في أرباحه وصلت
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
الداهيه
يا وزيرىالعدل تستحق... 🏅🏅🏅🏅🏅 والله ذقنا من المحاكم مظالم كثيره... وكأن القضاة ملائكة لا يحاسبون... كل الشكر لمن عينك وزير... انت الرجل المناسب بالمكان المناسب...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لااله الا الله وحده لا شريك له الدنيا ماعد فيها شي يفرح كل ما سمعت مصيبه والى هي تقول الي جايه أكبر يارب متى تقوم الساعه

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