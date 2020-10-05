«النقل» تتجه لوضع ضوابط جديدة للتأكد من كفاءة السائق قبل استقدامه

الرياض (صدى):
تستعد هيئة النقل لوضع ضوابط ومعايير جديدة للتيقن من الكفاءة المهنية للسائق، قبل استقدامه من قبل الشركات العاملة في قطاع النقل، وسيكون ذلك بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
ويأتي ذلك تجاوباً مع وعد هيئة النقل العام مع إحدى الملاحظات التي تلقتها بخصوص ما ورد في الفقرة (14) من المادة الرابعة لمسودة نظام النقل البري على الطرق، حيث لفتت الملاحظة إلى أن الفقرة خلت من وجود آليات تمكن القطاع الخاص للتيقن من كفاءة السائق قبل استقدامه وحماية أصحاب العمل من التعرض للغش بحسب الوطن.
وأكدت الهيئة بأنها ستتولى وضع الشروط والمعايير المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية التي يجب على السائق الحصول عليها قبل قيادة أي وسيلة نقل على الطرق، ومنها بدء العمل بمتطلب شهادة الكفاءة المهنية للسائقين والجدراة المهنية لمديري التشغيل والذي سيدخل حيز النفاذ بعد اعتماد مراكز التدريب والاختبار من هيئة النقل والجهات ذات العلاقة.
وتَضَمّنت الاشتراطات، إجراء اختبار للسائق يسمى «اختبار الكفاءة المهنية» للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في جميع الظروف، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة لنوع المركبة، وخاليا من السوابق، ولديه دورة إسعافات أولية معتمدة، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.