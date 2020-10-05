تطورات الحالة الصحية لترامب ترفع مؤشرات النفط

واشنطن (صدى):
أدت تصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم الاثنين، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 2%.
واسع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 40.11 دولار للبرميل، حيث صعد بنسبة 2.1%، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش؛ فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.5% إلى 37.96 دولار للبرميل.
وأوضح محللون، إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك، كما لقيت الأسعار دعما أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.