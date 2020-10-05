الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات

Time منذ ساعة
Views 1466
وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات

الرياض (صدى):
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية تعد قطاعاً جديداً.

وأوضح بندر الخريف، أنه يمكن أن تستثمر المملكة بها خاصة في مجال البطاريات، في ظل النمو الكبير للسيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية بناء المعاهد لدعم توظيف المواطنين، والاستثمار في الإنسان.

وقال وزير الصناعة، أن المملكة من أقل الدولة التي عانت من قلة الإمدادات خلال جائحة كورونا، ولم يستشعر المواطنون بأي نقص في الغذاء أو الدواء، فهناك مصانع قامت خلال نهضة المملكة في السبعينات، وساهمت في تنميتها، ما نتج عنها صناعات قوية وكبرى كقطاعات الأسمنت، ومواد البناء، والقطاع الزراعي، والمعدات، وهناك شركات محلية عملاقة وصلت منتجاته إلى الدول الأخرى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهكرون
قفغعهخح
الهكرون
كذبة قوية
ابوبدر
باين انك بتصيرين داعيه من المقطع 😏
الهكرون
كذبة قوية
حمود ابوعبدالله
سمعنا خاطرة بمناسبة خروج الفقراوية ههههههه

أخر الأخبار

فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات
فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات
Time منذ 42 دقيقة Views 1509
احمرار الوجه يشير إلى مرض جلدي خطير
احمرار الوجه يشير إلى مرض جلدي خطير
Time منذ 46 دقيقة Views 1058
المسند: من المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة أجواء ممطرة اليوم
المسند: من المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة أجواء ممطرة اليوم
Time منذ 52 دقيقة Views 1256
الموز والخس واللوز من بين 8 أطعمة تساعد على الإسترخاء
الموز والخس واللوز من بين 8 أطعمة تساعد على الإسترخاء
Time منذ 56 دقيقة Views 1137
بالفيديو.. حلا نورة تحذف جميع صورها وتعلق: أدعولي الله يكتبلي الخير
بالفيديو.. حلا نورة تحذف جميع صورها وتعلق: أدعولي الله يكتبلي الخير
Time منذ ساعة Views 1289
وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات
وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات
Time منذ ساعة Views 1466
القيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى يوم العبور
القيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى يوم العبور
Time منذ ساعة Views 1362
مراهق يسحل رجلا مسنًا ويوثق فعلته
مراهق يسحل رجلا مسنًا ويوثق فعلته
Time منذ ساعة Views 786
اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة
اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة
Time منذ ساعة Views 1619
نيوزيلندا تعلن التغلب على " كورونا " للمرة الثانية
نيوزيلندا تعلن التغلب على " كورونا " للمرة الثانية
Time منذ ساعتين Views 2103