وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات

الرياض (صدى):
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية تعد قطاعاً جديداً.
وأوضح بندر الخريف، أنه يمكن أن تستثمر المملكة بها خاصة في مجال البطاريات، في ظل النمو الكبير للسيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية بناء المعاهد لدعم توظيف المواطنين، والاستثمار في الإنسان.
وقال وزير الصناعة، أن المملكة من أقل الدولة التي عانت من قلة الإمدادات خلال جائحة كورونا، ولم يستشعر المواطنون بأي نقص في الغذاء أو الدواء، فهناك مصانع قامت خلال نهضة المملكة في السبعينات، وساهمت في تنميتها، ما نتج عنها صناعات قوية وكبرى كقطاعات الأسمنت، ومواد البناء، والقطاع الزراعي، والمعدات، وهناك شركات محلية عملاقة وصلت منتجاته إلى الدول الأخرى.