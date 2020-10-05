فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات

الرياض (صدى):
كشف عدد من طلاب المقررات العلمية بالجامعات، اليوم الاثنين، عن تلقيهم طلبات من أعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات تتعلق بضرورة إجراء فحص PCR، ليؤكد خلو الطالب من فيروس كورونا المستجد؛ كمتطلب أساسي لحضور المحاضرات العلمية ودروس المختبرات.
وأكد الطلاب، أن هذا المتطلب الذي يضعه بعض أعضاء هيئات التدريس "غير منطقي" ، لوجود محاضرات واختبارات عملية مجدولة ليوم أو أكثر في الأسبوع، ولا يمكن إجراء فحص كورونا خاص بكل محاضرة.
وكانت وزارة التعليم قد أقرت أن تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «عن بُعد» للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية والتدريبية، وفقاً لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.