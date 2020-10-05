الأعداد السابقة للصحيفة

فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات

Time منذ 42 دقيقة
Views 1503
فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات

الرياض (صدى):
كشف عدد من طلاب المقررات العلمية بالجامعات، اليوم الاثنين، عن تلقيهم طلبات من أعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات تتعلق بضرورة إجراء فحص PCR، ليؤكد خلو الطالب من فيروس كورونا المستجد؛ كمتطلب أساسي لحضور المحاضرات العلمية ودروس المختبرات.

وأكد الطلاب، أن هذا المتطلب الذي يضعه بعض أعضاء هيئات التدريس "غير منطقي" ، لوجود محاضرات واختبارات عملية مجدولة ليوم أو أكثر في الأسبوع، ولا يمكن إجراء فحص كورونا خاص بكل محاضرة.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت أن تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «عن بُعد» للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية والتدريبية، وفقاً لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهكرون
قفغعهخح
الهكرون
كذبة قوية
ابوبدر
باين انك بتصيرين داعيه من المقطع 😏
الهكرون
كذبة قوية
حمود ابوعبدالله
سمعنا خاطرة بمناسبة خروج الفقراوية ههههههه

أخر الأخبار

فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات
فحص «PCR» متطلب أساسي للطلاب لحضور بعض المحاضرات
Time منذ 42 دقيقة Views 1503
احمرار الوجه يشير إلى مرض جلدي خطير
احمرار الوجه يشير إلى مرض جلدي خطير
Time منذ 46 دقيقة Views 1053
المسند: من المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة أجواء ممطرة اليوم
المسند: من المتوقع أن تشهد أجزاء من المملكة أجواء ممطرة اليوم
Time منذ 52 دقيقة Views 1253
الموز والخس واللوز من بين 8 أطعمة تساعد على الإسترخاء
الموز والخس واللوز من بين 8 أطعمة تساعد على الإسترخاء
Time منذ 56 دقيقة Views 1132
بالفيديو.. حلا نورة تحذف جميع صورها وتعلق: أدعولي الله يكتبلي الخير
بالفيديو.. حلا نورة تحذف جميع صورها وتعلق: أدعولي الله يكتبلي الخير
Time منذ ساعة Views 1289
وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات
وزير الصناعة: المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات
Time منذ ساعة Views 1460
القيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى يوم العبور
القيادة تهنئ رئيس مصر بذكرى يوم العبور
Time منذ ساعة Views 1360
مراهق يسحل رجلا مسنًا ويوثق فعلته
مراهق يسحل رجلا مسنًا ويوثق فعلته
Time منذ ساعة Views 786
اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة
اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة
Time منذ ساعة Views 1619
نيوزيلندا تعلن التغلب على " كورونا " للمرة الثانية
نيوزيلندا تعلن التغلب على " كورونا " للمرة الثانية
Time منذ ساعتين Views 2103