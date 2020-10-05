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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. لص مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
اصلا ما بينصرف الا بوصفة من الطبيب .
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. ربنا يطرح فيها البركه .. آمين ..

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