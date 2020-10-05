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كشف تلاعب الدوحة في أعداد مصابي كورونا خوفًا من إلغاء استضافتها لكأس العالم

Time منذ 29 دقيقة
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كشف تلاعب الدوحة في أعداد مصابي كورونا خوفًا من إلغاء استضافتها لكأس العالم

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أمريكية، عن تلاعب قطر بخصوص تفشي فيروس كورونا، وذلك خوفا من تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.

وأثارت مذكرة داخلية أجرتها شركة إنشاءات رائدة في قطر تعمل في مشاريع كأس العالم لكرة القدم مخاوف من أن العديد من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة.

وأشارت المذكرة الداخلية إلى أن السلطات القطرية أخطأت في الإبلاغ عن وفيات كوفيد-19، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

يذكرأن النظام القطري يواجه تهمة تقديم رشوة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتأمين الحصول على حق استضافة كأس العالم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لم يكن مستغرب على قطر التلاعب بكل شي والكذب في كل شي
ابو سامر
الاحتجاج ما جا الا بعد الخساره دائما الهلال ينافس على النهائي وما يحتاج ترشيح
ابو عمار
من الافضل طلب الاسعاف فورا اثناء محاولات الشخص مع المصاب
ابو عمار
هو مشكلته مع الحواشي والا بسبب الافتئات على ولي الامر ؟
A.awad
كالعاده مكاتب في مكاتب (( ودهـن ســير )) وراح يـشغّـلـون ؟؟؟؟؟

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