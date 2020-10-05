كشف تلاعب الدوحة في أعداد مصابي كورونا خوفًا من إلغاء استضافتها لكأس العالم

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أمريكية، عن تلاعب قطر بخصوص تفشي فيروس كورونا، وذلك خوفا من تعريض استضافتها لبطولة كأس العالم 2020 للخطر.
وأثارت مذكرة داخلية أجرتها شركة إنشاءات رائدة في قطر تعمل في مشاريع كأس العالم لكرة القدم مخاوف من أن العديد من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفاة.
وأشارت المذكرة الداخلية إلى أن السلطات القطرية أخطأت في الإبلاغ عن وفيات كوفيد-19، وبالتالي تضلل مجتمع الرعاية الصحية العالمي.
يذكرأن النظام القطري يواجه تهمة تقديم رشوة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتأمين الحصول على حق استضافة كأس العالم.