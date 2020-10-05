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إندلاع حريق بمخلفات في حي أشبيليا بالرياض

Time منذ 6 ساعات
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إندلاع حريق بمخلفات في حي أشبيليا بالرياض

الرياض (صدى):
إندلع حريق ضخم، بمخلفات في أرض فضاء، بحي أشبيليا في الرياض، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين.

وباشر الدفاع المدني الحريق، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. لص مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
اصلا ما بينصرف الا بوصفة من الطبيب .
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. ربنا يطرح فيها البركه .. آمين ..

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