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إندلاع حريق بمخلفات في حي أشبيليا بالرياض

Time منذ 12 دقيقة
Views 1303
إندلاع حريق بمخلفات في حي أشبيليا بالرياض

الرياض (صدى):
إندلع حريق ضخم، بمخلفات في أرض فضاء، بحي أشبيليا في الرياض.

وباشر الدفاع المدني الحريق، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
ياجمهور العالمي صحيفه صدى مثل برنامج وليد الهراج المفروض تقاطعونها قاطعوها واتجهو لصحف الكترونيه اخرى افضل منها وأشهر منها خلوها لجمهور الطواقي
مرتضى برا اقذر لسان عرفة التاريخ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلى خبر اسمعه في حياتي
ابن حزم
إن شاء الله عن قريب يمسكونه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله الله يشفيهم ويعافيهم
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

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