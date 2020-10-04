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تحديد موعد استئناف تدريبات الهلال عقب اكتمال صفوفه 

Time منذ ساعتين
Views 1779
تحديد موعد استئناف تدريبات الهلال عقب اكتمال صفوفه 

طلال الغامدي (صدى):
يستأنف نادي الهلال بشكل تدريجي بدءًا من مساء يوم الأربعاء المقبل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبا لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021، ومنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقسم الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي أعضاء الفريق إلى أربع مجموعات، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وستخضع كل مجموعة في اليوم الذي يسبق عودتها للتدريبات إلى فحوص طبية شاملة.

وكان الاتحاد الآسيوي  قرر يوم 23 سبتمبر الماضي، اعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا بسبب دخوله مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، بينما تنص اللوائح على دخول المباراة بقائمة مكونة على الأقل من 13 لاعبًا.

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
ياجمهور العالمي صحيفه صدى مثل برنامج وليد الهراج المفروض تقاطعونها قاطعوها واتجهو لصحف الكترونيه اخرى افضل منها وأشهر منها خلوها لجمهور الطواقي
مرتضى برا اقذر لسان عرفة التاريخ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلى خبر اسمعه في حياتي
ابن حزم
إن شاء الله عن قريب يمسكونه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله الله يشفيهم ويعافيهم
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

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