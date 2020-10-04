تحديد موعد استئناف تدريبات الهلال عقب اكتمال صفوفه 

طلال الغامدي (صدى):
يستأنف نادي الهلال بشكل تدريجي بدءًا من مساء يوم الأربعاء المقبل تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبا لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021، ومنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقسم الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي أعضاء الفريق إلى أربع مجموعات، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وستخضع كل مجموعة في اليوم الذي يسبق عودتها للتدريبات إلى فحوص طبية شاملة.
وكان الاتحاد الآسيوي قرر يوم 23 سبتمبر الماضي، اعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا بسبب دخوله مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا، بينما تنص اللوائح على دخول المباراة بقائمة مكونة على الأقل من 13 لاعبًا.