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مكافحة المخدرات تحذر من المورفين: عقار أفيوني مٌميت

Time منذ 43 دقيقة
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مكافحة المخدرات تحذر من المورفين: عقار أفيوني مٌميت

نايف السالم (صدى):
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من عقار المورفين ، مبينة أنه عقار أفيوني مشتق من نبات الخشخاش ويستخدم طبيا كأحد مسكنات الآلام، ويؤدي استخدامه لنتائج خطيرة على صحة الفرد ، قد تصل للوفاة

وعبر انفوجرافيك نشرته مكافحة المخدرات في حسابها بتويتر أن المورفين ينقسم إلى نوعين هما على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون ، والشكل الآخر حبوب بيضاء اللون.

وأوضحت مكافحة المخدرات أضرار تعاطي المورفين وهي هبوط حاد في الجهاز التنفسي ، ومشاكل في جهاز المسالك ، ويسبب الإدمان النفسي والجسدي ، وتغيرات جسدية وسلوكية.

وأضافت أن المورفين يسبب أيضا الشعور بالغثيان والقىء ، وضعف السيطرة على المشاعر ، وحركات لا إرادية للعين، وخلل بالجهاز المناعي ، كما يسبب الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد".

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أحدث التعليقات

هههههه
كلهم قص لزق. ينسخون من بعض
هههه
سؤالي لك ياطاقيه. مو من حقه. ؟ سؤالي لك ياطاقيه. كم ضربة جزاء للنصر مانحسب ؟؟. سؤالي لك ياطاقيه. انت مطرود ولا منسحب وهارب ؟؟
خالد
هذه نهاية من يلبس ثوب اوسع واطول منه . البطولات الخارجيه ومنصات التتويج تخصص ( الزعيم ) وبس
ابو وليد
المليليح ---بالله انت من جدك مصدق سالفه احمد الفهد -- والله وضعك صعب والله حسبتكم اعقل من كذا لا تخلون انفسكم اضحوكه للقراء
زعيم ملكي عالمي
حبيبي وانت كم عمرك وللحين ماشفت كاس آآآآآآآآآسيا اللي هي صعبه قويه عليكم وللاسف يمكن لن ولم ترااااااااااااااااها هههههههههههههههاي

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