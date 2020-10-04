مكافحة المخدرات تحذر من المورفين: عقار أفيوني مٌميت

نايف السالم (صدى):
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من عقار المورفين ، مبينة أنه عقار أفيوني مشتق من نبات الخشخاش ويستخدم طبيا كأحد مسكنات الآلام، ويؤدي استخدامه لنتائج خطيرة على صحة الفرد ، قد تصل للوفاة
وعبر انفوجرافيك نشرته مكافحة المخدرات في حسابها بتويتر أن المورفين ينقسم إلى نوعين هما على شكل مسحوق ناعم أبيض اللون ، والشكل الآخر حبوب بيضاء اللون.
وأوضحت مكافحة المخدرات أضرار تعاطي المورفين وهي هبوط حاد في الجهاز التنفسي ، ومشاكل في جهاز المسالك ، ويسبب الإدمان النفسي والجسدي ، وتغيرات جسدية وسلوكية.
وأضافت أن المورفين يسبب أيضا الشعور بالغثيان والقىء ، وضعف السيطرة على المشاعر ، وحركات لا إرادية للعين، وخلل بالجهاز المناعي ، كما يسبب الشعور بالرجفة المصحوبة بالتعرق البارد".