غبنة الحلافي على غلاف أشهر صحف الأرجنتين

ماجد محمد (صدى):
سلطت أشهر صحف الأرجنتين الضوء على غبنة المشرف العام على الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي بعد خسارة فريقه بالأمس وخروجه من البطولة الأسيوية الأسهل على الأطلاق.
وقالت صحيفة "OLE" إن الحلافي أٌصيب بحالة اكتئاب شديدة دفعته إلى النزول لأرض ملعب المباراة بعد نهايتها، وسند ظهره إلى عارضة المرمى في حالة حزن شديدة بعد الفشل في الفوز على الفريق البيروزي.
يذكر أنه خيم الحزن الشديد على الحلافي المُشرف العام على الكرة بنادي النصر ، بعد خسارة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني، وعكست ملامح الحلافي الغضب الذي يشعر به بعد تفريط فريقه في هذه الفرصة السهلة؛ حيث فشل النصر في استغلال الفارق العددي بعد طرد لاعب النادي الإيراني.
وانتهت المباراة بركلات الترجيح التي خيبت آمال جماهير النصر على الرغم من سهولة المباراة والأوضاع العامة للبطولة التي شهدت غياب البطل الأسيوي نادي الهلال لظروف قهرية.
ويسعى نادي النصر على جانب أخر إلى التشويش على خسارته للبطولة الأسهل من خلال الاحتجاج على الفريق الإيراني أمام الاتحاد الأسيوي بحجة عدم أهلية لاعبيه، ومن المرتقب أن يرد الاتحاد على الاحتجاج خلال 48 ساعة .
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