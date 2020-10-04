الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا

نايف السالم (صدى):
أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ.
وأوضحت الجامعة الإسلامية، أن باب القبول في برامج الدراسات العليا سيكون في 59 برنامجا في التخصصات النظرية و التطبيقية اليوم (الأحد) 17 صفر 1442هـ، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول للدراسات العليا على موقع الجامعة.
وفي وقت سابق، أطلقت الجامعة الإسلامية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برنامج دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة الذي يهتم بإدارة الحشود والحجاج والمعتمرين وما يتبعها من وظائف متخصصة.