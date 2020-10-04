مراحل عمارة الكعبة المشرفة وأبرز الكوارث التي حلت بها

نايف السالم (صدى):
كشفت دارة الملك عبدالعزيز، مراحل عمارة الكعبة بعد بناء سيدنا ابراهيم "عليه السلام" ، بالتزامن مع عودة العمرة بعد توقف دام 7 شهور، في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتضمنت المراحل التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز: " في عهد "جرهم" أعاد الحارث بن مصاص الأصغر بناءها بسبب سيل دخل الكعبة فانهدمت، وفي عهد "قريش" في القرن الخامس الميلادي كان قصي بن كلاب بن مرة (الجد الرابع للنبي) أول من جدد بناء الكعبة من قريش وجعل لها سقفا من خشب الدوم وجريد النخل ".
وأضافت الدارة: "وفي العهد الثامن عشر قبل الهجرة كانت آخر عمارة للكعبة في الجاهلية بسبب حريق إثر تبخيرها، ثم جاء سيل عظيم فصدع جدرانها، وفي العصر الأموي 64هجريا أعاد عبدالله بن الزبير بناءها لتأثرها بحجارة المنجنيق واحتراق أستارها، وفي عهد عبدالملك بن مروان الأموي عام 74هجريا قام الحجاج بن يوسف بإعادة بناءها على أساسها الذي وضعته قريش".