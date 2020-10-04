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مراحل عمارة الكعبة المشرفة وأبرز الكوارث التي حلت بها

Time منذ 23 دقيقة
Views 1388
مراحل عمارة الكعبة المشرفة وأبرز الكوارث التي حلت بها

نايف السالم (صدى):
كشفت دارة الملك عبدالعزيز، مراحل عمارة الكعبة بعد بناء سيدنا ابراهيم "عليه السلام" ، بالتزامن مع عودة العمرة بعد توقف دام 7 شهور، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتضمنت المراحل التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز: " في عهد "جرهم" أعاد الحارث بن مصاص الأصغر بناءها بسبب سيل دخل الكعبة فانهدمت، وفي عهد "قريش" في القرن الخامس الميلادي كان قصي بن كلاب بن مرة (الجد الرابع للنبي) أول من جدد بناء الكعبة من قريش وجعل لها سقفا من خشب الدوم وجريد النخل ".

وأضافت الدارة: "وفي العهد الثامن عشر قبل الهجرة كانت آخر عمارة للكعبة في الجاهلية بسبب حريق إثر تبخيرها، ثم جاء سيل عظيم فصدع جدرانها، وفي العصر الأموي 64هجريا أعاد عبدالله بن الزبير بناءها لتأثرها بحجارة المنجنيق واحتراق أستارها، وفي عهد عبدالملك بن مروان الأموي عام 74هجريا قام الحجاج بن يوسف بإعادة بناءها على أساسها الذي وضعته قريش".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
صحيفة تبث التعصب الرياضي ياخي سلملي على مدير المركز الاعلامي سعود الصرامي بنادي النصر ويم طلع بقناة رياضية ويقول بكل حياد وروح رياضية والله اني لأذبح قعدان لو فاز الفريق الايراني طبعآ يقصد لو فاز الفريق الايراني على مين يافهلوثي ومتحدث المشاريع الفاشلة يقصد اول اعرف وش انتم امس عشان تحصدو اليوم وكيف تتعاملو عشان تتم المعاملة والبربسة والمشاريع عوايدكم الله يحفظك بدل تكونو رجال بمعنى كلمة رجال تحاسبو السويكت والحلافي وتطردوهم كالفيران ناطين مواقع السوشل والصحف سب وشتم والله الناس تتطور والاندية ترتقي والفقراوية لمزبلة التاريخ وطقطقة مجتمع
عبدالرحمن
وجود القطعة المعدنية في فخذ المتوفاة كان "غير متوقع" ولم يكن خطأ طبي، بل "مضاعفات". هل يعني ان المضاعفات هي اللي سابت القطعه المعدنيه في فخذ الطفله والا القطعه هي اللي سببت المضاعفات لما وزاره الكحه تحل هذا اللغز نعرف ايش اللي حصل للطفله عليها رحمه الله اما اذا كان هناك من تسبب في وفاتها باهماله او حاول تغطيه الموضوع فعليه لعنه الله الى يوم يبعثون
مغرد
نعم شهروا به أفضل حتى ينردع
لا يهمونك انا مجنونك
هو ذى الي فالحين فية يافقراوية المجتمع كم كان عمرك قبل عشرين سنة كان عمر الزعيم الي هو تاج راسك اربع بطولات اسيوية والحين ست انت تسئل عن العمر لية فية مشاريع اعمار محددة تردو عليها يافقراوية من الخمسين وفوق عشان ممكن مايدعسوكم زي الشباب المتهور الي حطمم ام ام المشاريع الكذابة فقراوي وطايح مشاريع وين تنبلع
بندر علي معاا الحربي
ما عليك منهم يا ابوفارس مجرد حشرات

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