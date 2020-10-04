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النصر الطامح للعودة للآسيوية من المكتب بعد أن فقدها في الملعب

Time منذ 15 دقيقة
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النصر الطامح للعودة للآسيوية من المكتب بعد أن فقدها في الملعب

ماجد محمد (صدى):
بعد خروج نادي النصر من الآسيوية، هل ينجح النادي في الاحتجاج الذي تقدم به ضد الفريق الإيراني، وبعد أن خسر في الملعب هل ينجح للحصول عليها من المكتب أم هل قضية الاحتجاج التي أعلن عنها النصروايين مجرد تخدير للجماهير لاحتواء أزمة الخروج المرير من تصفيات غرب آسيا خالي الوفاض.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نادي السد القطري وباختاكور الأزوبكي سبق لهما وأن تقدما للجنة المنظمة بطلب الإفصاح عن أهلية تسجيل لاعبين بيرسبوليس الإيراني، وأفادت اللجنة أن التسجيل تم وفق الطرق القانونية.

يشار إلى أن منع نادي ‫بيرسبوليس‬ من التسجيل بدأ في 12 سبتمبر الماضي بعد انتهاء مهلة التسديد لمدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي طالب بمجموع مرتباته التي لم يستلمها وذلك بعد رفع قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

‏وإذا سجّل النادي الإيراني جميع لاعبيه قبل تاريخ المنع أي 11 سبتمبر، فسيرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج؛ لأنّ التسجيل قانوني لوقوعه قبل المنع، أما إذا سجّل بعد انتهاء المهلة وبدء المنع فهو غير قانوني لوقوعه بعد المنع وسيُقبل الاحتجاج.

ومن المقرر أن يرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الاحتجاج، بعد 48 ساعة من تقديمه.

وكان نادي بيرسبوليس الإيراني قد أطاح بالنصر من البطولة الآسيوية، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح أمس السبت، في نصف نهائي دوري الأبطال، الأمر الذي أغضب جماهير النصر، في حين قدّم النصر احتجاجًا ضد بيرسبوليس لعدم أهلية اللاعبين.

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النصر يتحجج بعدم أهلية لاعبي بيرسبوليس ويحتج أمام الاتحاد الأسيوي

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
صحيفة تبث التعصب الرياضي ياخي سلملي على مدير المركز الاعلامي سعود الصرامي بنادي النصر ويم طلع بقناة رياضية ويقول بكل حياد وروح رياضية والله اني لأذبح قعدان لو فاز الفريق الايراني طبعآ يقصد لو فاز الفريق الايراني على مين يافهلوثي ومتحدث المشاريع الفاشلة يقصد اول اعرف وش انتم امس عشان تحصدو اليوم وكيف تتعاملو عشان تتم المعاملة والبربسة والمشاريع عوايدكم الله يحفظك بدل تكونو رجال بمعنى كلمة رجال تحاسبو السويكت والحلافي وتطردوهم كالفيران ناطين مواقع السوشل والصحف سب وشتم والله الناس تتطور والاندية ترتقي والفقراوية لمزبلة التاريخ وطقطقة مجتمع
عبدالرحمن
وجود القطعة المعدنية في فخذ المتوفاة كان "غير متوقع" ولم يكن خطأ طبي، بل "مضاعفات". هل يعني ان المضاعفات هي اللي سابت القطعه المعدنيه في فخذ الطفله والا القطعه هي اللي سببت المضاعفات لما وزاره الكحه تحل هذا اللغز نعرف ايش اللي حصل للطفله عليها رحمه الله اما اذا كان هناك من تسبب في وفاتها باهماله او حاول تغطيه الموضوع فعليه لعنه الله الى يوم يبعثون
مغرد
نعم شهروا به أفضل حتى ينردع
لا يهمونك انا مجنونك
هو ذى الي فالحين فية يافقراوية المجتمع كم كان عمرك قبل عشرين سنة كان عمر الزعيم الي هو تاج راسك اربع بطولات اسيوية والحين ست انت تسئل عن العمر لية فية مشاريع اعمار محددة تردو عليها يافقراوية من الخمسين وفوق عشان ممكن مايدعسوكم زي الشباب المتهور الي حطمم ام ام المشاريع الكذابة فقراوي وطايح مشاريع وين تنبلع
بندر علي معاا الحربي
ما عليك منهم يا ابوفارس مجرد حشرات

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