النصر الطامح للعودة للآسيوية من المكتب بعد أن فقدها في الملعب

ماجد محمد (صدى):
بعد خروج نادي النصر من الآسيوية، هل ينجح النادي في الاحتجاج الذي تقدم به ضد الفريق الإيراني، وبعد أن خسر في الملعب هل ينجح للحصول عليها من المكتب أم هل قضية الاحتجاج التي أعلن عنها النصروايين مجرد تخدير للجماهير لاحتواء أزمة الخروج المرير من تصفيات غرب آسيا خالي الوفاض.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نادي السد القطري وباختاكور الأزوبكي سبق لهما وأن تقدما للجنة المنظمة بطلب الإفصاح عن أهلية تسجيل لاعبين بيرسبوليس الإيراني، وأفادت اللجنة أن التسجيل تم وفق الطرق القانونية.
يشار إلى أن منع نادي بيرسبوليس من التسجيل بدأ في 12 سبتمبر الماضي بعد انتهاء مهلة التسديد لمدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي طالب بمجموع مرتباته التي لم يستلمها وذلك بعد رفع قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وإذا سجّل النادي الإيراني جميع لاعبيه قبل تاريخ المنع أي 11 سبتمبر، فسيرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج؛ لأنّ التسجيل قانوني لوقوعه قبل المنع، أما إذا سجّل بعد انتهاء المهلة وبدء المنع فهو غير قانوني لوقوعه بعد المنع وسيُقبل الاحتجاج.
ومن المقرر أن يرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الاحتجاج، بعد 48 ساعة من تقديمه.
وكان نادي بيرسبوليس الإيراني قد أطاح بالنصر من البطولة الآسيوية، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح أمس السبت، في نصف نهائي دوري الأبطال، الأمر الذي أغضب جماهير النصر، في حين قدّم النصر احتجاجًا ضد بيرسبوليس لعدم أهلية اللاعبين.
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