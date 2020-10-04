مؤشرات نصراوية على إقالة فيتوريا

نواف السالم (صدى):
أكدت عدة مصادر متطابقة، على وجود رغبة من بعض المؤثرين في نادي النصر بإقالة المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا، على خلفية الخروج من البطولة الآسيوية أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، بالإضافة إلى تسببه في خروج الفريق من ٤ بطولات كانت شبه محققه لولا الأخطاء التي وقع فيها .
وأوضحت المصادر، أن الأسماء التي طلب المدرب البرتغالي أبعدها عن الفريق الأول ولا تزال مقيدة في كشوفات النادي برغبة من المؤثرين الذين فضلوا منحهم فرصة في حال تم إنهاء عقد المدرب والتعاقد مع جهاز تدريبي جديد.
وكان نادي بيرسبوليس الإيراني قد أطاح بالنصر من البطولة الآسيوية، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح أمس السبت، في نصف نهائي دوري الأبطال.