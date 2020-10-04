شاهد.. تفاصيل تسمم 227 شخصًا بينهم أطفال بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالباحة 

الباحة (صدى):
قال المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي إن إجمالي الحالات المصابة بالتسمم إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بعقيق الباحة وصل إلى 227 حالة اليوم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة مع المطعم.
وأضاف الشطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ياهلا " أن الحالات المنومة بلغ ٢٠ حالة بينهم ٥ أطفال وجميعهم حالاتهم مستقرة، لافتا:" يوم الجمعة وصل للمستشفي ٥٠ حالة تعاني من أعراض التسمم ".
وأوضح الشطي أنه تم إغلاق المطعم من وقت البلاغ لحين ظهور النتائج الخاصة بحالات التسمم، مشيرا إلى أنه تم توجيه المستشفيات المرجعية بالاستعداد لاستقبال أي حالة حال تحويلها إليهم.