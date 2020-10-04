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وظائف لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم في مكافحة المخدرات

Time منذ ساعة
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وظائف لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم في مكافحة المخدرات

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب «جندي أول، جندي» لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم وذلك بدءًا من اليوم الإحد، وحتى العاشرة صباح الخميس المقبل.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– جندي أول

والمتطلبات: الثانوية أو ما يعادلها مع دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة فأكثر بعد الثانوية للتخصصات المطلوبة وللاطلاع على التخصصات:

وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حاجتها كذلك لوظيفة:

– جندي

والمتطلبات: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وفيما يتعلق بشروط القبول فهي كالتالي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حَسَنَ السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– أن لا يكون موظفًا في جهة حكومية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول كافة.

– أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وشددت على أهمية أن تُعبَّأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

والتقديم من هنا

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
صحيفة تبث التعصب الرياضي ياخي سلملي على مدير المركز الاعلامي سعود الصرامي بنادي النصر ويم طلع بقناة رياضية ويقول بكل حياد وروح رياضية والله اني لأذبح قعدان لو فاز الفريق الايراني طبعآ يقصد لو فاز الفريق الايراني على مين يافهلوثي ومتحدث المشاريع الفاشلة يقصد اول اعرف وش انتم امس عشان تحصدو اليوم وكيف تتعاملو عشان تتم المعاملة والبربسة والمشاريع عوايدكم الله يحفظك بدل تكونو رجال بمعنى كلمة رجال تحاسبو السويكت والحلافي وتطردوهم كالفيران ناطين مواقع السوشل والصحف سب وشتم والله الناس تتطور والاندية ترتقي والفقراوية لمزبلة التاريخ وطقطقة مجتمع
عبدالرحمن
وجود القطعة المعدنية في فخذ المتوفاة كان "غير متوقع" ولم يكن خطأ طبي، بل "مضاعفات". هل يعني ان المضاعفات هي اللي سابت القطعه المعدنيه في فخذ الطفله والا القطعه هي اللي سببت المضاعفات لما وزاره الكحه تحل هذا اللغز نعرف ايش اللي حصل للطفله عليها رحمه الله اما اذا كان هناك من تسبب في وفاتها باهماله او حاول تغطيه الموضوع فعليه لعنه الله الى يوم يبعثون
مغرد
نعم شهروا به أفضل حتى ينردع
لا يهمونك انا مجنونك
هو ذى الي فالحين فية يافقراوية المجتمع كم كان عمرك قبل عشرين سنة كان عمر الزعيم الي هو تاج راسك اربع بطولات اسيوية والحين ست انت تسئل عن العمر لية فية مشاريع اعمار محددة تردو عليها يافقراوية من الخمسين وفوق عشان ممكن مايدعسوكم زي الشباب المتهور الي حطمم ام ام المشاريع الكذابة فقراوي وطايح مشاريع وين تنبلع
بندر علي معاا الحربي
ما عليك منهم يا ابوفارس مجرد حشرات

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