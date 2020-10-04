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قلق بين طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بسبب أداء الاختبارات داخل الجامعة

Time منذ ساعة
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قلق بين طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بسبب أداء الاختبارات داخل الجامعة

نايف السالم (صدى):
سادت حالة من القلق بين طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، بعدما صدر قرار من الجامعة بأداء اختبارات السنة التحضيرية داخل الجامعة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأبدى الطلاب جامعة الملك عبدالعزيز استيائهم من الحضور إلى الجامعة لأداء الاختبارات، مطالبين وزارة التعليم بإعادة النظر في القرار، حيث أن أعداد الطلاب كبيرة مما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى إثر ذلك، دشن الطلاب هاشتاق تحت عنوان ‏‎"اختبارات التحضيري KAUعن بعد" ، مطالبين خلاله الجهات المعنية بإجراء اختبارات السنة التحضيرية عن بعد.

وعلق أحد المغردين على الهاشتاق قائلا: "أتمنى من جامعة إعادة النظر في اختبارات السنة التحضيرية الأعداد كبيرة جدا نص الطلاب مخالطين مصاب والبعض مصاب والنظر بشأن أصحاب الأمراض المزمنة ما معنى مريض السكري لا يدخل ضمن قائمة المرض المزمنة لأنه مرض العصر وزير الصحة بنفسه قال مرض السكري خطر عليهم".

‏‎وناشدت إحدى المغردات خادم الحرمين قائلة: " طلّاب الجامعات مقبلين على اختبارات وطالبين منهم الحضور نرجو من سموكم النظر لوضعنا الصعب واستمراريتها عن بعد".

‏‎

وأضافت مغردة أخرى: "هذا ظلم كبير علينا من الأول تقسيم الدرجات نصف للأعمال ونصف للاختبارات المرض باقي موجود وأكثر الطلاب من خارج جدة نرجو منكم النظر لحالنا".

واستكملت أخرى:" جدة من المناطق اللي مازالت تسجل أعداد اصابات يومياً، ونتمنى أن تكون كل الاختبارات عن بعد مثل الدراسة لسلامة أهالينا من فيروس كورونا آبائنا وأمهاتنا كبار السن ".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
صحيفة تبث التعصب الرياضي ياخي سلملي على مدير المركز الاعلامي سعود الصرامي بنادي النصر ويم طلع بقناة رياضية ويقول بكل حياد وروح رياضية والله اني لأذبح قعدان لو فاز الفريق الايراني طبعآ يقصد لو فاز الفريق الايراني على مين يافهلوثي ومتحدث المشاريع الفاشلة يقصد اول اعرف وش انتم امس عشان تحصدو اليوم وكيف تتعاملو عشان تتم المعاملة والبربسة والمشاريع عوايدكم الله يحفظك بدل تكونو رجال بمعنى كلمة رجال تحاسبو السويكت والحلافي وتطردوهم كالفيران ناطين مواقع السوشل والصحف سب وشتم والله الناس تتطور والاندية ترتقي والفقراوية لمزبلة التاريخ وطقطقة مجتمع
عبدالرحمن
وجود القطعة المعدنية في فخذ المتوفاة كان "غير متوقع" ولم يكن خطأ طبي، بل "مضاعفات". هل يعني ان المضاعفات هي اللي سابت القطعه المعدنيه في فخذ الطفله والا القطعه هي اللي سببت المضاعفات لما وزاره الكحه تحل هذا اللغز نعرف ايش اللي حصل للطفله عليها رحمه الله اما اذا كان هناك من تسبب في وفاتها باهماله او حاول تغطيه الموضوع فعليه لعنه الله الى يوم يبعثون
مغرد
نعم شهروا به أفضل حتى ينردع
لا يهمونك انا مجنونك
هو ذى الي فالحين فية يافقراوية المجتمع كم كان عمرك قبل عشرين سنة كان عمر الزعيم الي هو تاج راسك اربع بطولات اسيوية والحين ست انت تسئل عن العمر لية فية مشاريع اعمار محددة تردو عليها يافقراوية من الخمسين وفوق عشان ممكن مايدعسوكم زي الشباب المتهور الي حطمم ام ام المشاريع الكذابة فقراوي وطايح مشاريع وين تنبلع
بندر علي معاا الحربي
ما عليك منهم يا ابوفارس مجرد حشرات

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