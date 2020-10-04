بنك التنمية الاجتماعية يوضح طريقة تعديل بيانات طلب التمويل

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، طريقة التعديل على بيانات ومعلومات طلب التمويل بعد حفظها.
وأكد البنك، أنه لا يمكن التعديل على بيانات ومعلومات طلب التمويل بعد حفظه، مضيفًا انه يمكن للعميل إلغاء الطلب.
وأفاد بأن خطوات الإلغاء تتمثل في دخول العميل إلى حسابه على موقع البنك هنا والدخول على طلب التمويل - بيانات التمويل - إلغاء طلب التمويل، كما يمكن للعميل تقديم طلب جديد بعد إلغاء الطلب السابق .
جاد ذلك رداً على تساؤل تلقاه بنك التنمية الاجتماعية،حول طريقة تعديل البيانات الخاطئة بعد تعديلها لإستكمال البيانات الصحيحة.