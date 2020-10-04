حقيقة تفاوض الهلال مع السومة

ماجد محمد (صدى):
انتشرت الشائعات مجددًا حول رغبة إدارة الهلال في التعاقد مع نجم الأهلي عمر السومة تزامنًا مع اقتراب الموسم الجديد من الدوري.
وفي هذا السياق قال الإعلامي الرياضي سيف السيف إنه لا صحة لأنباء التعاقد مع عمر السومة نافيًا تلك الشائعات جملة وتفصيلا.
يذكر أن اللاعب السوري بات على أعتاب الرحيل عن الأهلي، بعد خروج الفريق من البطولة الأسيوية على يد النصر مؤخرًا.
ومن المقرر أن يتحدث السومة مع الإدارة خلال الأيام المقبلة، لحسم مستقبله، ويبدو أنه عازم على مغادرة الفريق، إلا في حالة تحسين الوضع الحالي