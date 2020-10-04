سرق العمارة مرتين.. مواطن لـ "صدى": "أرجوكم هذا اللص أرعب عوايلنا" (فيديو)

سعيد العجل - خاص (صدى):
حصلت "صدى" على مقطع فيديو، يكشف عن تسلُّل أحد اللصوص إلى عمارة بحي النسيم الشرقي وتحديدًا شارع أبو الأسود الدؤلي في الرياض.
وناشد أحد المواطنين الساكنين في العمارة عبر "صدى"، الجهات الأمنية بضبط اللص سارق المُكيفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد المواطن لـ "صدى"، أن هذا الشخص أصبح خطرًا عليهم وعلى عوائلهم، إذ أنه يطرق الباب عليهم ويُثير الخوف في نفوسهم.
يذكر أن "صدى" كانت قد ساهمت في القبض على بعض المجرمين الذين سرقوا نحو 80 رأس غنم كان يملكها هذا المواطن، وذلك قبل نحو عامين، إذ ذكر حينها، أن اللصوص طعنوا الحارس السوداني وسرقوا الأغنام.
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