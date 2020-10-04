تفاصيل وفاة الطفلة فرح بسبب قطعة معدنية تركت أثناء عملية جراحية لها(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف نواف الحربي والد الطفلة المتوفاه فرح، تفاصيل وفاة ابنته بعد أن أجرت عملية فتح صمام.
وقال الحربي خلال حديثه لبرنامج " ياهلا " ابنتي أجرت عملية فتح صمام، وبعدها حدث انتفاخ شديد بالفخذ الأيمن بسبب جلظة وتخثرات في الدم، لكن أحد الأطباء كشف لي سرا أن الانتفاخ بسبب قطعة معدنية تركت أثناء الجراحة!
وأضاف: تقدمت ببلاغ رسمي لوزارة الصة اتصل عليّ أحد الأطباء ووبخني وقال: الأطباء رفعوا يدهم عن بنتك بشكل تام... بعدها بـ 16 ساعة تلقيت خبر بوفاة فرح".
ورد منصور المطيري الطبيب المعالج للمتوفاة فرح، على اتهامات والدها بالتسبب في وفاة الطفلة، قائلا : السلك المعدني في فخذ الطفلة ليس له علاقة إطلاقا بوفاتها.
وتابع الطبيب : وجود القطعة المعدنية في فخذ المتوفاة كان "غير متوقع" ولم يكن خطأ طبي، بل "مضاعفات".