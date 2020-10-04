الإجراءات المتبعة قبل بيع المنزل لسداد ضريبة التصرفات العقارية

عادل الحربي (صدى):
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل نسبة ضريبة التصرفات العقارية على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع.
وأوضحت الزكاة والدخل أنه تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، بما في ذلك بيع العقارات الشخصية المستخدمة من قبل البائع كسكن شخصي قبل بيعها.
وأشارت الزكاة والدخل:"إذا أراد شخص بيع بيته السكني المملوك باسمه لأحد الأفراد، وتقدر قيمته بمبلغ 500 ألف ريال "، مبينة:" يلزم على البائع قبل إفراغ البيت للمشتري لدى وزارة العدل تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر موقع الهيئة الإلكتروني ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة البيت ".