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الإجراءات المتبعة قبل بيع المنزل لسداد ضريبة التصرفات العقارية

Time منذ 38 دقيقة
Views 1625
الإجراءات المتبعة قبل بيع المنزل لسداد ضريبة التصرفات العقارية

عادل الحربي (صدى):
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل نسبة ضريبة التصرفات العقارية على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع.

وأوضحت الزكاة والدخل أنه تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على كافة المعاملات العقارية التي تتم بالبيع وما في حكمه، بما في ذلك بيع العقارات الشخصية المستخدمة من قبل البائع كسكن شخصي قبل بيعها.

وأشارت الزكاة والدخل:"إذا أراد شخص بيع بيته السكني المملوك باسمه لأحد الأفراد، وتقدر قيمته بمبلغ 500 ألف ريال "، مبينة:" يلزم على البائع قبل إفراغ البيت للمشتري لدى وزارة العدل تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر موقع الهيئة الإلكتروني ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة البيت ".

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أحدث التعليقات

محمد
ليس بغريب كل مترين منعطف في الباحه
محمد
ليه إنهاء خدمات والا ايش 😁😁😁
احمد
محد مستفيد في هالدنيا غير الحريم.يدفع لها ٥٠ الف مهر و١٠٠ الف تكاليف زواج ويتحمل مصاريفها وخرابيطها طول عمره وحتى جوال ماتشتري الا من ٥ الاف وفوق لان مو من ظهرها.وفوق هذا كله يمكن تخلعه باي لحظة ويروح كل اللي دفعه بالهوا.وغير اللي تدخل مواقع التواصل وتنشر اسرار بيتها زوجي سوا وزوجي سوا ويجوها المعجبين يحرضوها عليه عشان يوصلو لها وهي تتبيسم تحسب عشان جمالها.الحمدلله اني اعزب وللابد
Z
بوووووم💥
عبدالله
لاتتسببوا في تطفيش اللاعب المميز.. لتساهموا في تحطيم النادي..... وارضاء اعداءه.... .. ..المطلوب التعاون معه...واختيار من يسانده اثناء اللعب للفوز... وتسجيل الاهداف..وهو احسن لاعب.في الاهلي....فلا تفرطتوا فيه ..وتبحثوا عن غيره..فهو اولي من غيره....ولو راح..قل علي الاهلي السلام..سيندثر..وينتهي..وهذا مايريد..اعداءه...

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