شاهد.. السديس: «نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء العمرة»

نايف السالم (صدى):
وجه الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، وإمام الحرم المكي كلمة خاصة إلى المعتمرين فور وصولهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لحمايتهم من فيروس كورونا.
وقال "السديس" في بداية كلمته: "نحمد الله أن وفق ولاة الأمر حفظهم الله بالموافقة على عودة العمرة تدريجياً".
وأضاف إمام الحرم المكي : " نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة"، مؤكدًا على أن التوقف جاء حرصُا على سلامة الزائرين.
وشدد على أهمية الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، قائلًا: " من واجبنا الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية واتباع التعليمات".