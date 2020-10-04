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شاهد.. السديس: «نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء العمرة»

Time منذ ساعة
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شاهد.. السديس: «نعيش فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء العمرة»

نايف السالم (صدى):
وجه الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، وإمام الحرم المكي كلمة خاصة إلى المعتمرين فور وصولهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وقال "السديس" في بداية كلمته: "نحمد الله أن وفق ولاة الأمر حفظهم الله بالموافقة على عودة العمرة تدريجياً".

وأضاف إمام الحرم المكي : " نعيش اليوم فرحة كبرى بالعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة"، مؤكدًا على أن التوقف جاء حرصُا على سلامة الزائرين.

وشدد على أهمية الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، قائلًا: " من واجبنا الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية واتباع التعليمات".

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أحدث التعليقات

محمد
ليس بغريب كل مترين منعطف في الباحه
محمد
ليه إنهاء خدمات والا ايش 😁😁😁
احمد
محد مستفيد في هالدنيا غير الحريم.يدفع لها ٥٠ الف مهر و١٠٠ الف تكاليف زواج ويتحمل مصاريفها وخرابيطها طول عمره وحتى جوال ماتشتري الا من ٥ الاف وفوق لان مو من ظهرها.وفوق هذا كله يمكن تخلعه باي لحظة ويروح كل اللي دفعه بالهوا.وغير اللي تدخل مواقع التواصل وتنشر اسرار بيتها زوجي سوا وزوجي سوا ويجوها المعجبين يحرضوها عليه عشان يوصلو لها وهي تتبيسم تحسب عشان جمالها.الحمدلله اني اعزب وللابد
Z
بوووووم💥
عبدالله
لاتتسببوا في تطفيش اللاعب المميز.. لتساهموا في تحطيم النادي..... وارضاء اعداءه.... .. ..المطلوب التعاون معه...واختيار من يسانده اثناء اللعب للفوز... وتسجيل الاهداف..وهو احسن لاعب.في الاهلي....فلا تفرطتوا فيه ..وتبحثوا عن غيره..فهو اولي من غيره....ولو راح..قل علي الاهلي السلام..سيندثر..وينتهي..وهذا مايريد..اعداءه...

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