وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

الباحة (صدى):
أصيب شخصين وتوفي اثنين آخرين، في حادثي منفصلين اليوم الأحد، في منطقة البحاة.
وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الأحد، عند الساعة 6:49 .
وأضاف أنه تم توجيه فرقتين إسعافية للموقع وعند وصول الفرق، اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى المندق العام، والإصابة الثانية نقلت إلى المستشفى كذلك، والإصابة الثالثة تم الكشف عليه واتضح أنه قد فارق الحياة.
وكشف "الزهراني" عن وقوع حادث دهس بمحافظة بالجرشي في تمام الساعه 14:02 مساء اليوم، وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس وعند وصولهم والكشف على الإصابة اتضح أنه قد فارق الحياة .