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وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

Time منذ 44 دقيقة
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وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

الباحة (صدى):
أصيب شخصين وتوفي اثنين آخرين، في حادثي منفصلين اليوم الأحد، في منطقة البحاة.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الأحد، عند الساعة 6:49 .

وأضاف أنه تم توجيه فرقتين إسعافية للموقع وعند وصول الفرق، اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى المندق العام، والإصابة الثانية نقلت إلى المستشفى كذلك، والإصابة الثالثة تم الكشف عليه واتضح أنه قد فارق الحياة.

وكشف "الزهراني" عن وقوع حادث دهس بمحافظة بالجرشي في تمام الساعه 14:02 مساء اليوم، وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس وعند وصولهم والكشف على الإصابة اتضح أنه قد فارق الحياة .

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أحدث التعليقات

محمد
ليس بغريب كل مترين منعطف في الباحه
محمد
ليه إنهاء خدمات والا ايش 😁😁😁
احمد
محد مستفيد في هالدنيا غير الحريم.يدفع لها ٥٠ الف مهر و١٠٠ الف تكاليف زواج ويتحمل مصاريفها وخرابيطها طول عمره وحتى جوال ماتشتري الا من ٥ الاف وفوق لان مو من ظهرها.وفوق هذا كله يمكن تخلعه باي لحظة ويروح كل اللي دفعه بالهوا.وغير اللي تدخل مواقع التواصل وتنشر اسرار بيتها زوجي سوا وزوجي سوا ويجوها المعجبين يحرضوها عليه عشان يوصلو لها وهي تتبيسم تحسب عشان جمالها.الحمدلله اني اعزب وللابد
Z
بوووووم💥
عبدالله
لاتتسببوا في تطفيش اللاعب المميز.. لتساهموا في تحطيم النادي..... وارضاء اعداءه.... .. ..المطلوب التعاون معه...واختيار من يسانده اثناء اللعب للفوز... وتسجيل الاهداف..وهو احسن لاعب.في الاهلي....فلا تفرطتوا فيه ..وتبحثوا عن غيره..فهو اولي من غيره....ولو راح..قل علي الاهلي السلام..سيندثر..وينتهي..وهذا مايريد..اعداءه...

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