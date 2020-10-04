مركز وقاية يشرح 3 أنواع من الكتل ويؤكد: ليس كل كتلة سرطان

علي القحطاني (صدى):
أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن وجود كتلة في الجسم لا يعني أنها سرطان، مشيرًا إلى أن الورم قد يكون حميدًا أو خبيثًا حسب نوع الخلايا التي يتكون منها.
وأشار إلى أن أنواع الكتل التي قد تظهر هي "كتل دهنية، أورام حميدة، أورام خبيثة"، مضيفًا أن الكتل الدهنية هي كتل بطيئة في نموها، ناتجة عن نمو مفرط في الخلايات الدهنية وتنمو غالبًا بين الجلد وطبقة العضلات، وتسمى أكياس دهنية لأنها تشبه في شكلها الكيس وتكون مملوءة بسوائل لها رائحة كريهة في معظم الأحياء.
وأفاد بأن الكتل الدهنية ليس سرطانًا وعادة ما تكون غير ضارة، وإذا كانت مزعجة أو مؤلمة أو تتزايد في حجمها فمن الممكن إزالتها لكنها في الغالب لا تشكل ضررًا.
أما كتل الأورام الحميدة فهي نمو غير طبيعي للأنسجة ناتج عن الانقسام والتكاثر غير المنضبط لخلايا لا تقوم بأي وظيفة فسيولوجية، لا يغزوا الأنسجة المجاورة ولا ينتشر إلى أجزاء أخرى.
وأضاف أن كتل الأورام الخبيثة، هي نمو الخلايا وتكاثرها بصورة غير منتظمة، واستمرار نموها وانتشارها إلى أجزاء متفرقة من الجسم قد يسبب خطر على الإنسان.