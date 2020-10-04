الهشبول يتهكم على جماهير النصر بعد الخروج من الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
تعرض الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول لانتقادات قاسية من جماهير النصر عقب تغريدته الساخرة بعد الخروج من البطولة الآسيوية على يد بيرسبوليس الإيراني.
وأوضح الهشبول في تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر ":" عزيزي المشجع ليش تزعل، ترى عندنا مشروع ومستقبل، عادي خسرنا الدوري وخسرنا أسهل نسخه في آسيا ويمكن نخسر كأس الملك وسع صدرك عندنا مشروع قادم، وكيف الحال ".
يذكر أن النصر خسر لقب الدوري لصالح الهلال، كما ودع الفريق دوري أبطال آسيا، وتبقى له في الموسم الحالي 2019 ـ 2020 بطولة كأس الملك التي وصل فيها لنصف النهائي.