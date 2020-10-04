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وظائف شاغرة في الإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

Time منذ ساعة
Views 1990
وظائف شاغرة في الإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، عن توفر 1493 وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

وجاءت الوظائف وفقا للتفاصيل التالية.

العمل:

1 -الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية (العدد 120 وظيفة).

2 -الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات بقوات الدفاع الجوي (العدد 96 وظيفة).

3 -الإدارة الهندسية والأشغال بقواة الصواريخ الاستراتيجية (العدد 58 وظيفة).

4 -الإدارة الهندسية والأشغال بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة (العدد 44

وظيفة).

5 -إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض (العدد 40 وظيفة).

6 -إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك (العدد 320 وظيفة).

7 -إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية (العدد 216

وظيفة).

8 -إدارة مدينة الملك خالد للتشغيل والصيانة بحفر الباطن (العدد 140 وظيفة

9 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (العدد 195 وظيفة).

10 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بشرورة (العدد 141 وظيفة).

11 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل (العدد 19 وظيفة).

12 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالعيينة (العدد 49 وظيفة).

13 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالقصيم (العدد 7 وظائف).

14 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية (العدد 18 وظيفة).

15 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان (العدد 16 وظيفة).

16 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة (العدد 7 وظائف).

17 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بنجران (العدد 7 وظائف).

المؤهلات المطلوبة:

- البكالوريوس.

- الدبلوم

الثانوية العامة / الصناعية.

- الشهادة المتوسطة.

- الإبتدائية.

الوظائف وأماكن العمل (PDF)

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سيم توضيح طريقة التقديم قريبًا.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
صورة لا تليق بالنشر
محمد
عادي ...أما بنعمة ربك فحدث
بلبل البحر
في شوال وليس في جوال
عبدالعزيز
هذا الزيارة بعد مع السلامة الله يرحمه ويسكنه الجنه
بلبل البحر
الظاهر إن زوجته عنيدة لا تتكلم معه إذا زعلت منه، لهذا برر تصرفه بـ : "حتى تطلب منه زوجته تصليحها وتنهي حالة الصمت." الخلاف والعناد لا يأتي بخير

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