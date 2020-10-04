وظائف شاغرة في الإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، عن توفر 1493 وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
وجاءت الوظائف وفقا للتفاصيل التالية.
العمل:
1 -الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية (العدد 120 وظيفة).
2 -الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات بقوات الدفاع الجوي (العدد 96 وظيفة).
3 -الإدارة الهندسية والأشغال بقواة الصواريخ الاستراتيجية (العدد 58 وظيفة).
4 -الإدارة الهندسية والأشغال بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة (العدد 44
وظيفة).
5 -إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض (العدد 40 وظيفة).
6 -إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة بتبوك (العدد 320 وظيفة).
7 -إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية (العدد 216
وظيفة).
8 -إدارة مدينة الملك خالد للتشغيل والصيانة بحفر الباطن (العدد 140 وظيفة
9 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (العدد 195 وظيفة).
10 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بشرورة (العدد 141 وظيفة).
11 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل (العدد 19 وظيفة).
12 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالعيينة (العدد 49 وظيفة).
13 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالقصيم (العدد 7 وظائف).
14 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية (العدد 18 وظيفة).
15 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان (العدد 16 وظيفة).
16 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة (العدد 7 وظائف).
17 -إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بنجران (العدد 7 وظائف).
المؤهلات المطلوبة:
- البكالوريوس.
- الدبلوم
الثانوية العامة / الصناعية.
- الشهادة المتوسطة.
- الإبتدائية.
الوظائف وأماكن العمل (PDF)
اضغط هنا
سيم توضيح طريقة التقديم قريبًا.