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صالح النعيمة: اتحاد القدم أصبح ضعيفة ومتفرج

Time منذ 18 دقيقة
Views 1454
صالح النعيمة: اتحاد القدم أصبح ضعيفة ومتفرج

ماجد محمد (صدى):
هاجم قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، صالح النعيمة، اتحاد كرة القدم، مؤكدًا أن دوره أصبح ضعيف ومتفرج.

وقال صالح النعيمة في تصريح له:" وددت لو أن احد أندية الوطن واصل المسير واقتلع الكأس من ذلك الإتحاد الآسيوي المهترئ، هاردلك لأندية الوطن جميعاً ".

وأضاف: "مع تأكيدي أن الهلال أقصي بظلم وأن اتحادنا السعودي وأمينه لم يكونوا جديرين وأصبح دورهم للأسف ضعيف متفرج، بعكس محاولات وزارة الرياضة الحثيثيه بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي فشكراً له".

وكان النصر قد خسر أمس السبت أمام بيسربوليس الإيراني في نصف النهائي ، وقبله كان الاتحاد الآسيوي قد أقصى الهلال من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
الداهيه
للقبض عليه... من خلال لغة الاغنيه يتم تحديد جنسيته... من خلال مراتب سيارته يمكن تحديد نوعها... لاحتمال كونه سائق تطبيق ..يتم البحث بصورته في المصرح لهم بالتطبيقات..
GsT👻
هذا يسمى الدرفت 😍🚗
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

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