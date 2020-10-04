صالح النعيمة: اتحاد القدم أصبح ضعيفة ومتفرج

ماجد محمد (صدى):
هاجم قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، صالح النعيمة، اتحاد كرة القدم، مؤكدًا أن دوره أصبح ضعيف ومتفرج.
وقال صالح النعيمة في تصريح له:" وددت لو أن احد أندية الوطن واصل المسير واقتلع الكأس من ذلك الإتحاد الآسيوي المهترئ، هاردلك لأندية الوطن جميعاً ".
وأضاف: "مع تأكيدي أن الهلال أقصي بظلم وأن اتحادنا السعودي وأمينه لم يكونوا جديرين وأصبح دورهم للأسف ضعيف متفرج، بعكس محاولات وزارة الرياضة الحثيثيه بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي فشكراً له".
وكان النصر قد خسر أمس السبت أمام بيسربوليس الإيراني في نصف النهائي ، وقبله كان الاتحاد الآسيوي قد أقصى الهلال من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.