يضطرون للسفر 300 كيلو.. طلاب منطقة نجران يطالبون بافتتاح فرع للجامعة الإلكترونية

نايف السالم (صدى):
طالب الكثير من طلاب وطالبات بمنطقة نجران الجامعة السعودية الإلكترونية، بافتتاح فرع للكلية في المنطقة؛ نظرًا لتكبدهم مشقة السفر إلى مناطق أخرى أسبوعياً.
وأعرب الطلاب والطالبات عن استيائهم لابتعاد الكلية التي يدرسون فيها عن نجران بحوالي 300 كيلو متر، وطالبوا وزارة التعليم برفع المعاناة عنهم وإنشاء فرع للجامعة في المنطقة.
وأطلق الطلاب والطالبات بمنطقة نجران المنتسبين للجامعة السعودية الإلكترونية هاشتاق " نجران تحتاج فرع للإلكترونية "، عبروا فيه عن مدى الحاجه الملحة لإفتتاح فرع للجامعة بالمنطقة.
وعلقت إحدى المغردات على الهاشتاق قائلة: " قبل سنتين كنت أسافر أبها، واتوجه إلى الجامعة الإلكترونية لأن منطقة نجران كاملة ليس فيها فرع لها" .
وقال المغرد طارق بن فارس: " عدد كبير من المستفيدين من أبناء وسكان منطقة نجران ويتكبدون عناء السفر ٣٠٠كم ذهابا وإيابا" لطلب العلم، فأرجوا من وزارة التعليم رفع المعاناة عن الطلاب بإنشاء الجامعة السعودية الالكترونية بمنطقة نجران ".
وأضاف المغرد عبدالله سعيد:" كثير من طلاب الجامعة يدرسون في فرع أبها التي تبعد عن نجران ٣٠٠ كلم ".
منا جانبه، أكد الدكتور أحمد موسى أستاذ الإعلان والاتصال المساعد بجامعة الملك سعود، أن الجامعة الإلكترونية تعمل على افتتاح مقر لها في نجران منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تطورت بشكل إيجابي العام الماضي وهذا العام ولكن بقيت الإشكالية في تخصيص أرض لها لإنشاء الفرع، والبقية لدى أمانة نجران .