إمارة المدينة المنورة تؤكد إزالة التعديات في العيص

المدينة المنورة (صدى):
أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن لجنة إزالة التعديات الرئيسية بالمنطقة تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي المرصودة، ومن بينها الأرض الواقعة في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص، حيث تم إزالة كافة المخالفات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي.
وشددت الإمارة في بيان لها اليوم الأحد، على استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق الميدانية والاستجابة لكافة البلاغات حول الإحداثات الجديدة على كافة الأراضي الحكومية في المنطقة.