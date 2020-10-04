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إمارة المدينة المنورة تؤكد إزالة التعديات في العيص

Time منذ ساعة
Views 1743
إمارة المدينة المنورة تؤكد إزالة التعديات في العيص

المدينة المنورة (صدى):
أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن لجنة إزالة التعديات الرئيسية بالمنطقة تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي المرصودة، ومن بينها الأرض الواقعة في مركز الهجر الثلاث التابع لمحافظة العيص، حيث تم إزالة كافة المخالفات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل عملية التعدي.

وشددت الإمارة في بيان لها اليوم الأحد، على استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق الميدانية والاستجابة لكافة البلاغات حول الإحداثات الجديدة على كافة الأراضي الحكومية في المنطقة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
الداهيه
للقبض عليه... من خلال لغة الاغنيه يتم تحديد جنسيته... من خلال مراتب سيارته يمكن تحديد نوعها... لاحتمال كونه سائق تطبيق ..يتم البحث بصورته في المصرح لهم بالتطبيقات..
GsT👻
هذا يسمى الدرفت 😍🚗
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

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