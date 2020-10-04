الأعداد السابقة للصحيفة

جستنيه عن احتجاج النصر: "الغرقان يتعلق بقشة"

Time منذ ساعة
Views 2132
جستنيه عن احتجاج النصر: "الغرقان يتعلق بقشة"

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن أمنياته لنادي النصر بأن يتم قبول احتجاجه لدى الاتحاد الآسيوي.

وقال جستنيه عبر "تويتر": "بصرف النظر عن صدمة الامس وصدمة الخروج المر من اسهل بطولة اسيويا ضيعها النصر الا انني من اعماق قلبي اتمنى صادقاً ان يكسب نادي النصر الاحتجاج،فمازال للامل بقية،وعلى قول المثل"الغرقان يتعلق بقشة".

وكانت إدارة النصر بـرئاسة الدكتور صفوان السويكت قدمت احتجاج إلى الاتحاد الآسيوي بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس للمشاركة في البطولة.

وجاء ذلك بعد نهاية اللقاء، أمس أثناء الوقت المسموح به لتقديم الشكوى.

وكان النصر قد تعادل أمام نظيره برسيبوليس الإيراني، إيجابيا "1_1"، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت لصالح الفريق الإيراني 5-3.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب طلعوا المقطع علشان نعرف يمكن مقابل شغل
الداهيه
للقبض عليه... من خلال لغة الاغنيه يتم تحديد جنسيته... من خلال مراتب سيارته يمكن تحديد نوعها... لاحتمال كونه سائق تطبيق ..يتم البحث بصورته في المصرح لهم بالتطبيقات..
GsT👻
هذا يسمى الدرفت 😍🚗
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..

أخر الأخبار

محمد الدويش: احتجاج النصر سيُرفض
محمد الدويش: احتجاج النصر سيُرفض
Time منذ دقيقتين Views 1112
أطعمة ومشروبات تقضي على رائحة الفم الكريهة 
أطعمة ومشروبات تقضي على رائحة الفم الكريهة 
Time منذ 7 دقائق Views 1158
معتمرون متلهفون للدعاء بالحرم المكي
معتمرون متلهفون للدعاء بالحرم المكي
Time منذ 17 دقيقة Views 247
صالح النعيمة: اتحاد القدم أصبح ضعيفة ومتفرج
صالح النعيمة: اتحاد القدم أصبح ضعيفة ومتفرج
Time منذ 17 دقيقة Views 1446
شاهد.. فرحة المعتمرين قبل النزول إلى صحن المطاف
شاهد.. فرحة المعتمرين قبل النزول إلى صحن المطاف
Time منذ 34 دقيقة Views 1567
أم تقتل نجلها المريض نفسيًا بمساعدة شقيقه
أم تقتل نجلها المريض نفسيًا بمساعدة شقيقه
Time منذ 48 دقيقة Views 740
مضاربة بين ممرضات داخل مستشفى
مضاربة بين ممرضات داخل مستشفى
Time منذ 52 دقيقة Views 501
هوس الشهرة يسبب الكوارث
هوس الشهرة يسبب الكوارث
Time منذ 53 دقيقة Views 371
لحظات مرعبة وسط المحيط
لحظات مرعبة وسط المحيط
Time منذ 54 دقيقة Views 384
يضطرون للسفر 300 كيلو.. طلاب منطقة نجران يطالبون بافتتاح فرع للجامعة الإلكترونية
يضطرون للسفر 300 كيلو.. طلاب منطقة نجران يطالبون بافتتاح فرع للجامعة الإلكترونية
Time منذ 55 دقيقة Views 1510