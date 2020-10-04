جستنيه عن احتجاج النصر: "الغرقان يتعلق بقشة"

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن أمنياته لنادي النصر بأن يتم قبول احتجاجه لدى الاتحاد الآسيوي.
وقال جستنيه عبر "تويتر": "بصرف النظر عن صدمة الامس وصدمة الخروج المر من اسهل بطولة اسيويا ضيعها النصر الا انني من اعماق قلبي اتمنى صادقاً ان يكسب نادي النصر الاحتجاج،فمازال للامل بقية،وعلى قول المثل"الغرقان يتعلق بقشة".
وكانت إدارة النصر بـرئاسة الدكتور صفوان السويكت قدمت احتجاج إلى الاتحاد الآسيوي بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس للمشاركة في البطولة.
وجاء ذلك بعد نهاية اللقاء، أمس أثناء الوقت المسموح به لتقديم الشكوى.
وكان النصر قد تعادل أمام نظيره برسيبوليس الإيراني، إيجابيا "1_1"، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت لصالح الفريق الإيراني 5-3.