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«الغذاء والدواء» ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

Time منذ 39 دقيقة
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«الغذاء والدواء» ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام، مع استمرار تعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية المستزرعة، والروبيان غير المستزرع.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار يأتي بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الأسماك والروبيان والمنتجات المائية بجمهورية فيتنام الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ووفقاً للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.

وسبق للهيئة أن أصدرت قرارًا بتاريخ 6/5/1439هـــ القاضي بتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1/3/2018م، وذلك لحين تصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية التي تم تسجيلها على المنشآت الفيتنامية وبما يضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة الي المملكة من فيتنام.

يذكر أن الاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية سواء كانت نباتات أو حيوانات في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئية مناسبة، بهدف زيادة الإنتاج.

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أحدث التعليقات

GsT👻
ذنبه على جنبه وش علينا منه🤮 مريض نفسي اهبل
GsT👻
بدال م تنشر فيديوهات هادفه تفيد البنات إلي بعمرها تنشر شيء مرررة مخجل وش الهدف من هذه المقاطع فقط زيادة بذنوب 💔🤷‍♂️ وش نقول no words
GsT👻
هو يحدا ال٣ أمور وهي كتالي: 1- يمكن انها تتباهى بالأموال معه وقد تكون مو سعودية. 2-تحاول جذب الانتباه والشهرة بين قوسين(المهايط). 3- يمكن والله أعلم انها أموال غير شرعية والله أعلم.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير وبركه بإذن الله ..

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