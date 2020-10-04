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فابيو مارتينيز يظهر للمرة الأولى مع الشباب

Time منذ 44 دقيقة
Views 1429
فابيو مارتينيز يظهر للمرة الأولى مع الشباب

ماجد محمد (صدى):
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الأحد، ظهور الوافد الجديد لصفوف الشباب فابيو مارتينيز، عقب انضمامه إلى الفريق قادماً من نادي براجا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان فريق الشباب، قد أدى مرانا صباحيًا خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في مقر النادي استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ17 من أكتوبر الجاري.

وعمل المدير الفني البرتغالي للشباب بيدرو كايشينا، على التركيز على الجوانب اللياقية والتكتيكية، كما طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، فيما سيواجه الشباب وديًا نظيره الباطن، غدا الاثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

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أحدث التعليقات

GsT👻
ذنبه على جنبه وش علينا منه🤮 مريض نفسي اهبل
GsT👻
بدال م تنشر فيديوهات هادفه تفيد البنات إلي بعمرها تنشر شيء مرررة مخجل وش الهدف من هذه المقاطع فقط زيادة بذنوب 💔🤷‍♂️ وش نقول no words
GsT👻
هو يحدا ال٣ أمور وهي كتالي: 1- يمكن انها تتباهى بالأموال معه وقد تكون مو سعودية. 2-تحاول جذب الانتباه والشهرة بين قوسين(المهايط). 3- يمكن والله أعلم انها أموال غير شرعية والله أعلم.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير وبركه بإذن الله ..

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