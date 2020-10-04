فابيو مارتينيز يظهر للمرة الأولى مع الشباب

ماجد محمد (صدى):
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الأحد، ظهور الوافد الجديد لصفوف الشباب فابيو مارتينيز، عقب انضمامه إلى الفريق قادماً من نادي براجا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وكان فريق الشباب، قد أدى مرانا صباحيًا خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في مقر النادي استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ17 من أكتوبر الجاري.
وعمل المدير الفني البرتغالي للشباب بيدرو كايشينا، على التركيز على الجوانب اللياقية والتكتيكية، كما طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، فيما سيواجه الشباب وديًا نظيره الباطن، غدا الاثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان.