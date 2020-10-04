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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 117.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8177.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 496 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 425 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة, الخليجية العامة, الكثيري, الجزيرة ريت, أسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة, الباحة, عناية, الأسماك, وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، أمانة للتأمين, الإنماء, وجازادكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, أمانة للتأمين, الأسماك, جازادكو، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 688.41 نقطة ليقفل عند مستوى 14477.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1225 صفقة.

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أحدث التعليقات

GsT👻
ذنبه على جنبه وش علينا منه🤮 مريض نفسي اهبل
GsT👻
بدال م تنشر فيديوهات هادفه تفيد البنات إلي بعمرها تنشر شيء مرررة مخجل وش الهدف من هذه المقاطع فقط زيادة بذنوب 💔🤷‍♂️ وش نقول no words
GsT👻
هو يحدا ال٣ أمور وهي كتالي: 1- يمكن انها تتباهى بالأموال معه وقد تكون مو سعودية. 2-تحاول جذب الانتباه والشهرة بين قوسين(المهايط). 3- يمكن والله أعلم انها أموال غير شرعية والله أعلم.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير وبركه بإذن الله ..

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