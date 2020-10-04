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«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 511 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 321,485 حالة تعافي، فيما سجلت 25 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4875 حالة.

وقال متحدث الصحة: " العودة بحذر أثبتت بحمد الله أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.. التعافي من كورونا يكون بعد 10 أيام من الإصابة ، وآخر 3 أيام دون أعراض" .

وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور العبدالعالي: " لا نضمن حتى الآن وجود أجسام مضادة بعد التعافي من كورونا، والأفضل تطبيق الإجراءات الوقائية " .

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أحدث التعليقات

GsT👻
ذنبه على جنبه وش علينا منه🤮 مريض نفسي اهبل
GsT👻
بدال م تنشر فيديوهات هادفه تفيد البنات إلي بعمرها تنشر شيء مرررة مخجل وش الهدف من هذه المقاطع فقط زيادة بذنوب 💔🤷‍♂️ وش نقول no words
GsT👻
هو يحدا ال٣ أمور وهي كتالي: 1- يمكن انها تتباهى بالأموال معه وقد تكون مو سعودية. 2-تحاول جذب الانتباه والشهرة بين قوسين(المهايط). 3- يمكن والله أعلم انها أموال غير شرعية والله أعلم.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما اصابهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير وبركه بإذن الله ..

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